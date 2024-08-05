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Малышев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.10.1827 ст.

Дата смерти

20.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1827 ст.

Отец: Малышев Михайло Яковлевич

Мать: Малышева Екатерина Ивановна

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
служащий Имп.Академии Художеств натурщик
Бракосочетание
08.01.1850 ст.

Жена: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчание в церкви Св.апостола Матфея
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.

Сын: Малышев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.

Дочь: Портнова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.

Сын: Малышев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Акдемии Художеств
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Сын: Малышев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
15.11.1862 ст.

Сын: Малышев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.

Дочь: Никитина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Смерть
20.10.1900 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Отпет в церкви СВМ Екатерины в Имп.Академии Художеств

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