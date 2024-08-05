Малышев Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.10.1827 ст.
Дата смерти20.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1827 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
служащий Имп.Академии Художеств натурщик
Бракосочетание
08.01.1850 ст.
Жена: Малышева Анна Павловна
Венчание в церкви Св.апостола Матфея
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.
Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.
Дочь: Портнова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.
Сын: Малышев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Акдемии Художеств
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.
Сын: Малышев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
15.11.1862 ст.
Сын: Малышев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.
Дочь: Никитина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Смерть
20.10.1900 ст.
Отпет в церкви СВМ Екатерины в Имп.Академии Художеств