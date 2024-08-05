Малышева (Голованова) Анна Павловна
Место рожденияЯрославская губерния Ростовский уезд Савинская волость деревня Гаврилково
Дата рождения1832
Дата смерти28.01.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская губерния Ростовский уезд Савинская волость деревня Гаврилково
Бракосочетание
08.01.1850 ст.
Венчание в церкви Св.апостола Матфея
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.
Дочь: Портнова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.
Сын: Малышев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Церковь СВМ Екатерины Имп. Акдемии Художеств
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.
Сын: Малышев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
15.11.1862 ст.
Сын: Малышев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.
Дочь: Никитина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Смерть
28.01.1908 ст.
Отпевание в церкви Спиридона Тримифунтского Лейб-Гвардии Финляндского полка