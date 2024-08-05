Малышева (Голованова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Голованова) Анна Павловна

Место рождения

Ярославская губерния Ростовский уезд Савинская волость деревня Гаврилково

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.01.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская губерния Ростовский уезд Савинская волость деревня Гаврилково
Бракосочетание
08.01.1850 ст.

Муж: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчание в церкви Св.апостола Матфея
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.

Сын: Малышев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.

Дочь: Портнова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.

Сын: Малышев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Акдемии Художеств
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Сын: Малышев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
15.11.1862 ст.

Сын: Малышев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.

Дочь: Никитина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Смерть
28.01.1908 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Отпевание в церкви Спиридона Тримифунтского Лейб-Гвардии Финляндского полка

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