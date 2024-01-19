Малышев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1859 ст.
Дата смерти15.09.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1859 ст.
Отец: Малышев Дмитрий Михайлович
Мать: Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Сын: Малышев Александр Александрович
Мать ребёнка: Малышева Евдокия Васильевна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1891 ст.
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Причина смерти - утонул. Отпет в Кронштатской военно-морской госпитальной церкви. Похоронен на Смоленском кладбище.