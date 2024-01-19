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Малышев Александр Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.02.1859 ст.

Дата смерти

15.09.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1859 ст.

Отец: Малышев Дмитрий Михайлович

Мать: Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины при Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Малышев Александр Александрович

Мать ребёнка: Малышева Евдокия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Евдокия Васильевна

Смерть
15.09.1891 ст.
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Причина смерти - утонул. Отпет в Кронштатской военно-морской госпитальной церкви. Похоронен на Смоленском кладбище.
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