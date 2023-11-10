Малышева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Сын: Малышев Александр Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Смерть
Неизвестно