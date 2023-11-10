Малышева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Малышев Александр Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Смерть
Неизвестно

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