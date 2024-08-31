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Малышев Константин Дмитриевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.10.1856 ст.

Дата смерти

19.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1856 ст.

Отец: Малышев Дмитрий Михайлович

Мать: Малышева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Акдемии Художеств
Бракосочетание
30.04.1900 ст.

Жена: Малышева Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Св. Екатерины ВО
Смерть
19.01.1911 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Отпет в церкви Спиридона Тримифунтского лейб-Гвардии Финляндского полка

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