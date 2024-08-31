Малышев Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1856 ст.
Дата смерти19.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1856 ст.
Отец: Малышев Дмитрий Михайлович
Мать: Малышева Анна Павловна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Акдемии Художеств
Бракосочетание
30.04.1900 ст.
Церковь Св. Екатерины ВО
Смерть
19.01.1911 ст.
Отпет в церкви Спиридона Тримифунтского лейб-Гвардии Финляндского полка