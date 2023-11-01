Малышева Екатерина Ивановна
Место рожденияРостовский уезд
Дата рождения1791
Дата смерти06.06.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Малышев Тарасий Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
10.10.1827 ст.
Сын: Малышев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург