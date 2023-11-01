Малышева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева Екатерина Ивановна

Малышева Екатерина Ивановна

Место рождения

Ростовский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

06.06.1849

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малышев Тарасий Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малышев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1827 ст.

Сын: Малышев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михайло Яковлевич

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Михайло Яковлевич

Смерть
06.06.1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close