Малышев Тарасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти06.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
27.05.1849
Жена: Малышева Лукия Яковлевна
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств. Поручителем по жениху стал профессор АХ барон Клодт и мещанин Нивичев С.И.
Рождение ребёнка
26.07.1851 ст.
Сын: Малышев Николай Тарасович
Мать ребёнка: Малышева Лукия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1864
Мать ребёнка: Малышева Лукия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
натурщик, служащий Имп. Академии Художеств
Смерть
06.01.1881