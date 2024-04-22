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Малышев Тарасий Михайлович

Место рождения

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Малышев Михайло Яковлевич

Мать: Малышева Екатерина Ивановна

Строганово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.05.1849

Жена: Малышева Лукия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств. Поручителем по жениху стал профессор АХ барон Клодт и мещанин Нивичев С.И.
Рождение ребёнка
26.07.1851 ст.

Сын: Малышев Николай Тарасович

Мать ребёнка: Малышева Лукия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.07.1864

Сын: Малышев Илья Тарасович

Мать ребёнка: Малышева Лукия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
натурщик, служащий Имп. Академии Художеств
Смерть
06.01.1881
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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