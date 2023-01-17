Благово (Услар) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1841
Дата смерти11.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1859
Дочь: Корсакова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Благово Дмитрий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1914
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область