Благово (Услар) Нина Петровна
женский, родилась 05.11.1841
умерла 11.06.1914, Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Супруги
Благово Дмитрий Дмитриевич28.09.1827 г.р.
Дети
Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна31.01.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1859
Дочь: Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Благово Дмитрий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.06.1914
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область