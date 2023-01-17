Благово (Услар) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благово (Услар) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1841

Дата смерти

11.06.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1859

Дочь: Корсакова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Благово Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благово Дмитрий Дмитриевич

Смерть
11.06.1914
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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