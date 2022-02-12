Благово (Услар) Нина Петровна 05.11.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Благово (Услар) Нина Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.11.1841

умерла 11.06.1914, Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Супруги
Благово Дмитрий Дмитриевич28.09.1827 г.р.
Дети
Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна31.01.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благово Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.01.1859

Дочь: Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Благово Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
11.06.1914
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

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