Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1859
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1859
Отец: Благово Дмитрий Дмитриевич
Мать: Благово Нина Петровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Корсаков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Александрович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930