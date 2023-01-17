Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Благово) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.01.1859

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1859

Отец: Благово Дмитрий Дмитриевич

Мать: Благово Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Сын: Корсаков Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Дмитрий Александрович

Смерть
1930
Москва, город федерального значения Москва
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