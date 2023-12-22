Сидор Астафьевич / Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти07.07.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Между 1775 и 1782
Жена: Марья Наумовна
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Илья Сидорович
Мать ребёнка: Марья Наумовна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 1 возраст по нынешней ревизии (1782) - 20 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской обл... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1794 ст.
Сын: Арсентий Сидорович
Мать ребёнка: Марья Наумовна
близнецы дата крещения - 30.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Вавилович Источник: Архив Государственно... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1794 ст.
Сын: Авраам Сидорович
Мать ребёнка: Марья Наумовна
близнецы дата крещения - 30.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Лазарь Кононович Источник: Архив Государствен... Показать все
Смерть
07.07.1800 ст.
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 42 причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный ар... Показать все