Сидор Астафьевич / Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидор Астафьевич / Евстафьевич

Сидор Астафьевич / Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

07.07.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Астафий / Евстафий / Ефстафий Иванович

Мать: Февронья Ефимовна

Бракосочетание
Между 1775 и 1782

Жена: Марья Наумовна

Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Илья Сидорович

Мать ребёнка: Марья Наумовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 1 возраст по нынешней ревизии (1782) - 20 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской обл... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1794 ст.

Сын: Арсентий Сидорович

Мать ребёнка: Марья Наумовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 30.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Вавилович Источник: Архив Государственно... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1794 ст.

Сын: Авраам Сидорович

Мать ребёнка: Марья Наумовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 30.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Лазарь Кононович Источник: Архив Государствен... Показать все
Смерть
07.07.1800 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 42 причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный ар... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close