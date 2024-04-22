Илья Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Сидорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

После 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1782

Отец: Сидор Астафьевич / Евстафьевич

Мать: Марья Наумовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
13.01.1801 ст.

Жена: Анна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области Государственный архив Владимирской области Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 166. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Смерть
Неизвестно
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