Илья Сидорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1782
Отец: Сидор Астафьевич / Евстафьевич
Мать: Марья Наумовна
Бракосочетание
13.01.1801 ст.
Жена: Анна Ивановна
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области Государственный архив Владимирской области Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 166. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Смерть
Неизвестно