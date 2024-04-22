Арсентий Сидорович
Место рождения
Дата рождения28.10.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1794 ст.
Отец: Сидор Астафьевич / Евстафьевич
Мать: Марья Наумовна
близнецы дата крещения - 30.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Вавилович Источник: Архив Государственно... Показать все
Смерть
Неизвестно