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Арсентий Сидорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.10.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
28.10.1794 ст.

Отец: Сидор Астафьевич / Евстафьевич

Мать: Марья Наумовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 30.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Вавилович Источник: Архив Государственно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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