Февронья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1751 и 1753
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 25 лет, муж - Евстафий, 23 года 14 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 26 лет, муж - Евстафий, 24 года 14 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1755 ст.
Сын: Конон Астафьевич / Евстафьевич
Отец ребёнка: Астафий / Евстафий / Естафий Иванович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Сын: Артамон Астафьевич / Евстафьевич
Отец ребёнка: Астафий / Евстафий / Естафий Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сидор Астафьевич / Евстафьевич
Отец ребёнка: Астафий / Евстафий / Естафий Иванович
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 40 возраст по нынешней ревизии (1782) - 59 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 65 лет, вдова 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во лист... Показать все
Упоминание
1794
В 1794 возраст - 67 лет, вдова 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документо... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 68 лет, вдова 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во лист... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830