Гельштейн (Гликман) Берта (Бейла)
Место рождения
Дата рождения18.06.1895
Дата смерти08.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1921
Дочь: (Гельштейн) Вита (Хая)
Отец ребёнка: Гельштейн Идель
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1928
Отец ребёнка: Гельштейн Идель
Смерть
08.05.1964
Похороны
Неизвестно