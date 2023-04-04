Гельштейн (Гликман) Берта (Бейла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн (Гликман) Берта (Бейла)

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

18.06.1895

Дата смерти

08.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.06.1921

Дочь: (Гельштейн) Вита (Хая)

Отец ребёнка: Гельштейн Идель

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Гельштейн Зимель Идель

Отец ребёнка: Гельштейн Идель

Рига, Rīga
Смерть
08.05.1964
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно

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