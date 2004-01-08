(Гельштейн) Вита (Хая)
Место рождения
Дата рождения25.06.1921
Дата смерти08.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1921
Отец: Гельштейн Идель
Мать: Гельштейн Берта (Бейла)
Рождение ребёнка
26.01.1948
Сын: Гельштейн Марк (Мордехай)
Отец ребёнка: Гельштейн Гдаль
Рождение ребёнка
20.02.1958
Сын: Гельштейн Григорий
Отец ребёнка: Гельштейн Гдаль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гельштейн Гдаль
Работа или профессия
Неизвестно
профессор по линии онкологии
Работа или профессия
Неизвестно
НИИ на Каширском шоссе
Врач-онколог
Смерть
08.01.2004
Похороны
Неизвестно