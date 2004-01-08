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(Гельштейн) Вита (Хая)

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.06.1921

Дата смерти

08.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1921

Отец: Гельштейн Идель

Мать: Гельштейн Берта (Бейла)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.01.1948

Сын: Гельштейн Марк (Мордехай)

Отец ребёнка: Гельштейн Гдаль

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1958

Сын: Гельштейн Григорий

Отец ребёнка: Гельштейн Гдаль

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Гдаль

Работа или профессия
Неизвестно
профессор по линии онкологии
Работа или профессия
Неизвестно
НИИ на Каширском шоссе
Врач-онколог
Смерть
08.01.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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