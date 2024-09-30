Райккерус Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения29.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1851
Бракосочетание
28.01.1879
Рождение ребёнка
12.09.1881
Сын: Райккерус Андрей Петрович
Мать ребёнка: Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: (Райккерус) Анна Петровна
Мать ребёнка: Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно