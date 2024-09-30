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Райккерус Петр Иосифович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1851

Отец: Райккерус Иосиф Петрович

Мать: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
12.09.1881

Сын: Райккерус Андрей Петрович

Мать ребёнка: Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: (Райккерус) Анна Петровна

Мать ребёнка: Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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