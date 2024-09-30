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Райккерус Иосиф Петрович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.04.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1825

Отец: Райккерус Петр

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1848

Жена: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1851

Сын: Райккерус Петр Иосифович

Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.06.1853

Дочь: (Райккерус) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Райккерус Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Олонен (Райккерус) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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