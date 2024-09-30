Райккерус Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1825
Отец: Райккерус Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
29.01.1851
Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1853
Дочь: (Райккерус) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1855
Сын: Райккерус Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Олонен (Райккерус) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна
Смерть
Неизвестно