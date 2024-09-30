Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1830
Дата смерти15.06.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
29.01.1851
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1853
Дочь: (Райккерус) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1855
Сын: Райккерус Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Олонен (Райккерус) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Смерть
15.06.1883