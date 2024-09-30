Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Лари) Елизабет Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1830

Дата смерти

15.06.1883

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1848

Муж: Райккерус Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1851

Сын: Райккерус Петр Иосифович

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.06.1853

Дочь: (Райккерус) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Райккерус Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Олонен (Райккерус) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.06.1883

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