Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879
Рождение ребёнка
12.09.1881
Сын: Райккерус Андрей Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: (Райккерус) Анна Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно