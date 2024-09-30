Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна

Райккерус (Риехкалайнен) Анна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Райккерус Петр Иосифович

Рождение ребёнка
12.09.1881

Сын: Райккерус Андрей Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: (Райккерус) Анна Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.