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Козлов Иван Федорович

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908

Отец: Козлов Федор Яковлевич

Мать: Козлова Марфа Ивановна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Козлов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Козлов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Козлова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Козлов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна

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