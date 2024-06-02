Козлов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения22.02.1908
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908
Отец: Козлов Федор Яковлевич
Мать: Козлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Козлова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Козлова Анна Михайловна