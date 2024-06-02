Козлова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козлов Александр Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Козлов Федор Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Козлов Иван Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Яковлевич

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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