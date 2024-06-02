Козлова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козлов Александр Федорович
Отец ребёнка: Козлов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Козлов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.02.1908
Отец ребёнка: Козлов Федор Яковлевич
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно