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Козлов Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Козлов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козлов Александр Федорович

Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Козлов Федор Федорович

Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Козлов Иван Федорович

Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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