Козлов Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Козлов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козлов Александр Федорович
Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1908
Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно