Коробова (Крючкова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Крючков Михаил
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
25.11.1914
Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Коробова Александра Петровна
Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
08.12.1919
Дочь: Ермолаева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович
Свидетельство № 169 Отдела Актов гражданского состояния
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коробов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович
Смерть
1923