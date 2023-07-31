Коробова (Крючкова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Крючкова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Крючков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Коробов Павел Петрович

Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Коробов Илья Петрович

Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.11.1914

Сын: Коробов Иван Петрович

Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Коробова Александра Петровна

Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.12.1919

Дочь: Ермолаева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетельство № 169 Отдела Актов гражданского состояния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Коробов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Коробов Петр Филиппович

Смерть
1923
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