село Рысли, село Рысли, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Рысли

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3163Рысли, д. вл.при р. Цне.4036130500510Пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ново-Томниковская волость
1238. Рысли, деревня бывшая владельческая, при реке Цне, дворов 197, жителей 1408

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Ново-Томниковская волость
село Рысли«Ново-Томниково» п.-телег. контора408

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
64387Рыслисело53°41'41°47'N-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Алгасовский сельсовет
68616404156с Рыслисело
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