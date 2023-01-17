Емельянов Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1896 ст.
Дата смерти02.11.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1896 ст.
Отец: Емельянов Василий Саввич
Мать: Емельянова Анна Ильина
Бракосочетание
02.02.1920
Рождение ребёнка
11.04.1920
Дочь: Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Емельянова Юзефа Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Емельянова Юзефа Андреевна
Смерть
02.11.1924