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Емельянов Илья Васильевич

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Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

03.07.1896 ст.

Дата смерти

02.11.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1896 ст.

Отец: Емельянов Василий Саввич

Мать: Емельянова Анна Ильина

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1920

Жена: Емельянова Юзефа Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1920

Дочь: Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Емельянова Юзефа Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Емельянов Борис Ильич

Мать ребёнка: Емельянова Юзефа Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.11.1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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