Емельянов Илья Васильевич 03.07.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Емельянов Илья Васильевич

Автор
АМ
Матвеева А.

мужской, родился 03.07.1896 ст., Осташков, Осташковский, Тверская область

умер 02.11.1924, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Емельянов Василий Саввич26.01.1866 ст. г.р.
Мать
Емельянова (Васильева) Анна Ильина01.02.1870 ст. г.р.
Супруги
Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна1899 г.р.
Дети
(Емельянова) Тамара Ильинична11.04.1920 г.р.
Емельянов Борис Ильич1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1896 ст.

Отец: Емельянов Василий Саввич

Мать: Емельянова (Васильева) Анна Ильина

Осташков, Осташковский, Тверская область

Бракосочетание
02.02.1920

Жена: Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.04.1920

Дочь: (Емельянова) Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1923

Сын: Емельянов Борис Ильич

Мать ребёнка: Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
02.11.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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