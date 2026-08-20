Емельянов Илья Васильевич
мужской, родился 03.07.1896 ст., Осташков, Осташковский, Тверская область
умер 02.11.1924, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецЕмельянов Василий Саввич26.01.1866 ст. г.р.
МатьЕмельянова (Васильева) Анна Ильина01.02.1870 ст. г.р.
Супруги
Дети
(Емельянова) Тамара Ильинична11.04.1920 г.р.
Емельянов Борис Ильич1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1896 ст.
Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1920
Рождение ребёнка
11.04.1920
Дочь: (Емельянова) Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна
Смерть
02.11.1924