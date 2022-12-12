Емельянов Василий Саввич
Место рождения
Дата рождения26.01.1866 ст.
Дата смертиПосле 20.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1866 ст.
Отец: Савелий (Савва) Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1887 ст.
Жена: Емельянова Анна Ильина
Рождение ребёнка
1890
Сын: Емельянов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Анна Ильина
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.
Сын: Емельянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Анна Ильина
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Сын: Емельянов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Анна Ильина
Смерть
После 20.06.1906 ст.