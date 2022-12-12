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Емельянов Василий Саввич

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Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

26.01.1866 ст.

Дата смерти

После 20.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1866 ст.

Отец: Савелий (Савва) Емельянов

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
04.09.1887 ст.

Жена: Емельянова Анна Ильина

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Емельянов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Анна Ильина

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Емельянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Анна Ильина

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Сын: Емельянов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Анна Ильина

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
После 20.06.1906 ст.
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