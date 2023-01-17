Емельянова (Васильева) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Васильева) Анна Ильина

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Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

01.02.1870 ст.

Дата смерти

После 20.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
04.09.1887 ст.

Муж: Емельянов Василий Саввич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Емельянов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Саввич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Емельянов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Саввич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Сын: Емельянов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Саввич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
После 20.06.1906
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