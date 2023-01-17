Емельянова (Васильева) Анна Ильина
Место рождения
Дата рождения01.02.1870 ст.
Дата смертиПосле 20.06.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1887 ст.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Емельянов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Саввич
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.
Сын: Емельянов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Саввич
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Сын: Емельянов Илья Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Саввич
Смерть
После 20.06.1906