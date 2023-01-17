Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиМежду 1980 и 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1920
Рождение ребёнка
11.04.1920
Дочь: Тамара Ильинична
Отец ребёнка: Емельянов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Емельянов Илья Васильевич
Смерть
Между 1980 и 1990