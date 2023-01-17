Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Бельская) Юзефа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Между 1980 и 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1920

Муж: Емельянов Илья Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1920

Дочь: Тамара Ильинична

Отец ребёнка: Емельянов Илья Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Емельянов Борис Ильич

Отец ребёнка: Емельянов Илья Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Между 1980 и 1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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