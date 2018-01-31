Белохонов Валерий Степанович
Место рожденияг. Мичуринск Тамбовская область
Дата рождения21.02.1955
Дата смерти31.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1955
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.03.1977
Дочь: Завьялова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Добросердова Людмила Серафимовна
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1986
Сын: Белохонов Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Белохонова Татьяна Александровна
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1989
Дочь: Фролова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Белохонова Татьяна Александровна
г. Мичуринск Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2018
г. Мичуринск Тамбовская область