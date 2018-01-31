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Белохонов Валерий Степанович

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Место рождения

г. Мичуринск Тамбовская область

Дата рождения

21.02.1955

Дата смерти

31.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1955

Отец: Белохонов Степан Ильич

Мать: Белохонова Антонина Анисимовна

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.03.1977

Дочь: Завьялова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Добросердова Людмила Серафимовна

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1986

Сын: Белохонов Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Белохонова Татьяна Александровна

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1989

Дочь: Фролова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Белохонова Татьяна Александровна

г. Мичуринск Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добросердова Людмила Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белохонова Татьяна Александровна

Смерть
31.01.2018
г. Мичуринск Тамбовская область
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