Белохонова (Усенкова) Антонина Анисимовна
Место рождениядеревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Дата рождения20.02.1935
Дата смерти10.04.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935
Отец: Усенков Анисим Иванович
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
21.02.1955
Сын: Белохонов Валерий Степанович
Отец ребёнка: Белохонов Степан Ильич
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1960
Сын: Белохонова Владимир Степанович
Отец ребёнка: Белохонов Степан Ильич
г. Мичуринск Тамбовская область
Смерть
10.04.1993