Белохонова (Усенкова) Антонина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохонова (Усенкова) Антонина Анисимовна

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Место рождения

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область

Дата рождения

20.02.1935

Дата смерти

10.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935

Отец: Усенков Анисим Иванович

Мать: Усенкова Варвара Акимовна

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
21.02.1955

Сын: Белохонов Валерий Степанович

Отец ребёнка: Белохонов Степан Ильич

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1960

Сын: Белохонова Владимир Степанович

Отец ребёнка: Белохонов Степан Ильич

г. Мичуринск Тамбовская область
Смерть
10.04.1993
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