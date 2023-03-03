Усенков Анисим Иванович
Место рождениядеревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Дата рождения?.01.1907 ст.
Дата смерти18.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
?.01.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
20.02.1935
Дочь: Белохонова Антонина Анисимовна
Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
15.06.1937
Дочь: Усенкова Марина Анисимовна
Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усенков Виктор Анисимович
Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна
деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Смерть
18.02.1975
г. Орел