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Усенков Анисим Иванович

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Место рождения

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область

Дата рождения

?.01.1907 ст.

Дата смерти

18.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
20.02.1935

Дочь: Белохонова Антонина Анисимовна

Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
15.06.1937

Дочь: Усенкова Марина Анисимовна

Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усенков Петр Анисимович

Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усенков Иван Анисимович

Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усенков Виктор Анисимович

Мать ребёнка: Усенкова Варвара Акимовна

деревня Прилепы Сосковский район Орловская область
Смерть
18.02.1975
г. Орел
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