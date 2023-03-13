Белохонова (Мамотина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелохонова (Мамотина) Татьяна Александровна

Белохонова (Мамотина) Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

г. Мичуринск Тамбовская область

Дата рождения

18.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1986

Сын: Белохонов Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Белохонов Валерий Степанович

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1989

Дочь: Фролова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Белохонов Валерий Степанович

г. Мичуринск Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белохонов Валерий Степанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close