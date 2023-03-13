Белохонова (Мамотина) Татьяна Александровна
Место рожденияг. Мичуринск Тамбовская область
Дата рождения18.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1986
Сын: Белохонов Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Белохонов Валерий Степанович
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1989
Дочь: Фролова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Белохонов Валерий Степанович
г. Мичуринск Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно