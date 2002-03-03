(Дуничева) Варвара Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дуничева) Варвара Фадеевна

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Место рождения

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

12.12.1924

Дата смерти

03.03.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924

Отец: ?

Мать: ?

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.08.1944

Сын: Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Петр Николаевич

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1952

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Петр Николаевич

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Николаевич

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
03.03.2002
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
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