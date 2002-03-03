(Дуничева) Варвара Фадеевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1924
Дата смерти03.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1944
Сын: Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Петр Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петр Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1952
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петр Николаевич
Смерть
03.03.2002
Похороны
Неизвестно