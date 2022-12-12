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Петр Николаевич

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Место рождения

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

29.06.1923

Дата смерти

21.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923

Отец: Николай

Мать: Павлина Никитишна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.08.1944

Сын: Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Рождение ребёнка
14.08.1952

Дочь: Галина Петровна

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
21.04.1993
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
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