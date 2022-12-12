Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1923
Дата смерти21.04.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923
Отец: Николай
Мать: Павлина Никитишна
Рождение ребёнка
28.08.1944
Сын: Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Рождение ребёнка
10.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Рождение ребёнка
14.08.1952
Дочь: Галина Петровна
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Смерть
21.04.1993
Похороны
Неизвестно