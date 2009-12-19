(Долгушин) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1952
Дата смерти19.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952
Отец: Петр Николаевич
Мать: Варвара Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2009