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(Долгушин) Галина Петровна

Место рождения

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

14.08.1952

Дата смерти

19.12.2009

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952

Отец: Петр Николаевич

Мать: Варвара Фадеевна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2009
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область