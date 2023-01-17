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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Варвара Фадеевна

Отец ребёнка: ?

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Фадеевна

Отец ребёнка: ?

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фадеевна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Фадеевич

Отец ребёнка: ?

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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