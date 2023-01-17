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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Варвара Фадеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Фадеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фадеевна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Фадеевич
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?