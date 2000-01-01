Озеров Юрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Юрий Ильич

Озеров Юрий Ильич

avatar

Место рождения

С.Караваево

Дата рождения

10.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941

Отец: Озеров Илья Ионович

Мать: Озерова Евгения Александровна

С.Караваево
Рождение ребёнка
31.01.1968 ст.

Сын: Озеров Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Озерова Вера Максимовна

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
18.09.1972

Дочь: Озерова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Озерова Вера Максимовна

С.Караваево
Рождение ребёнка
01.03.1980

Дочь: Назарова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Озерова Вера Максимовна

ртАлексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерова Вера Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close