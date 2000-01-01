Озеров Юрий Ильич
Место рожденияС.Караваево
Дата рождения10.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941
Отец: Озеров Илья Ионович
С.Караваево
Рождение ребёнка
31.01.1968 ст.
Мать ребёнка: Озерова Вера Максимовна
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
18.09.1972
Дочь: Озерова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Озерова Вера Максимовна
С.Караваево
Рождение ребёнка
01.03.1980
Дочь: Назарова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Озерова Вера Максимовна
ртАлексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озерова Вера Максимовна
Смерть
Неизвестно