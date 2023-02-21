Назарова Марина Юрьевна
Место рожденияртАлексеевский район сКараваево
Дата рождения01.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1980
Отец: Озеров Юрий Ильич
Мать: Озерова Вера Максимовна
ртАлексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно