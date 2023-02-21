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Назарова Марина Юрьевна

Место рождения

ртАлексеевский район сКараваево

Дата рождения

01.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1980

Отец: Озеров Юрий Ильич

Мать: Озерова Вера Максимовна

ртАлексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Алексей Дмитриевич