Назаров Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Алексей Дмитриевич

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Место рождения

РТ Алексеевский район сКараваево

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Дмитрий Иванович

Мать: Назарова Тамара Николаевна

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Назарова Марина Юрьевна

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Назарова Марина Юрьевна

РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Марина Юрьевна

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