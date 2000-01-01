Назаров Алексей Дмитриевич
Место рожденияРТ Алексеевский район сКараваево
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Назарова Марина Юрьевна
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова Марина Юрьевна
РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Марина Юрьевна