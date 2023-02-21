Озеров Сергей Юрьевич
Место рожденияРТ Алексеевский район сКараваево
Дата рождения31.01.1968 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968 ст.
Отец: Озеров Юрий Ильич
Мать: Озерова Вера Максимовна
РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озерова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Озерова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Озерова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана