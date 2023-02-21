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Озеров Сергей Юрьевич

Место рождения

РТ Алексеевский район сКараваево

Дата рождения

31.01.1968 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968 ст.

Отец: Озеров Юрий Ильич

Мать: Озерова Вера Максимовна

РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Озерова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Озерова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана