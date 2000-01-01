Озеров Илья Ионович
Место рожденияРТ Алексеевский район сКараваево
Дата рождения02.08.1907
Дата смерти10.09.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
10.02.1941
Сын: Озеров Юрий Ильич
Мать ребёнка: Озерова Евгения Александровна
С.Караваево
Смерть
10.09.1945
РТ Алексеевский район сКараваево