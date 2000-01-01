Озеров Илья Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Илья Ионович

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Место рождения

РТ Алексеевский район сКараваево

Дата рождения

02.08.1907

Дата смерти

10.09.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Озеров Юрий Ильич

Мать ребёнка: Озерова Евгения Александровна

С.Караваево
Смерть
10.09.1945
РТ Алексеевский район сКараваево
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