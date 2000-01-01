Озерова Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова Евгения Александровна

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Место рождения

РТ Алексеевский район сКараваево

Дата рождения

19.12.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Озеров Юрий Ильич

Отец ребёнка: Озеров Илья Ионович

С.Караваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Владимир Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Александр Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Александр Ильич

Отец ребёнка: не указан

РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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