Озерова Евгения Александровна
Место рожденияРТ Алексеевский район сКараваево
Дата рождения19.12.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
10.02.1941
Сын: Озеров Юрий Ильич
Отец ребёнка: Озеров Илья Ионович
С.Караваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
РТ Алексеевский район сКараваево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности