Красулин Егор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красулин Прокопий (Прокопей)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1822
Дочь: Красулина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1838 ст.
Дочь: Красулина Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Александр Егорович
Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Николай Егорович
Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна
Шульгино, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно