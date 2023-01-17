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Красулин Егор Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красулин Прокопий (Прокопей)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1822

Дочь: Красулина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна

Рождение ребёнка
06.09.1838 ст.

Дочь: Красулина Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Красулин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Александр Егорович

Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Николай Егорович

Мать ребёнка: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна

Шульгино, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна

Смерть
Неизвестно
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