Красулин Прокопий (Прокопей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Прокопий (Прокопей)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1804

Дочь: Красулина Матрона Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1808

Сын: Красулин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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