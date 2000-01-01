Красулин Прокопий (Прокопей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1804
Дочь: Красулина Матрона Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1808
Сын: Красулин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Егор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно