Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1822

Дочь: Красулина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
06.09.1838 ст.

Дочь: Красулина Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Александр Егорович

Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Николай Егорович

Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич

Шульгино, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Егор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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