Красулина Иулиания (Ульяна) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1822
Дочь: Красулина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.09.1838 ст.
Дочь: Красулина Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Александр Егорович
Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Николай Егорович
Отец ребёнка: Красулин Егор Прокопьевич
Шульгино, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно