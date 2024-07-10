Шемонаева (Гусельникова) Федора (Феодора) Константиновна Вычислено 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаева (Гусельникова) Федора (Феодора) Константиновна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1878

Муж: Шемонаев Пётр Егорович

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Юфирева (Шемонаева) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1892

Дочь: (Шемонаева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Шемонаев Илья (Илия) Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Шемонаев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.02.1897

Сын: Шемонаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Василий родился вместе со своим братом близнецом Никонором.
Рождение ребёнка
03.02.1897

Сын: Шемонаев Никонор Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Никонор родился вместе со своим братом близнецом Василием.
Рождение ребёнка
25.06.1899

Дочь: (Шемонаева) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1900

Сын: Шемонаев Александр Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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