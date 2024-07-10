Шемонаева (Гусельникова) Федора (Феодора) Константиновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1878
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Юфирева (Шемонаева) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Петрович
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
25.12.1892
Дочь: (Шемонаева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Шемонаев Илья (Илия) Петрович
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
10.09.1895
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
03.02.1897
Сын: Шемонаев Василий Петрович
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Василий родился вместе со своим братом близнецом Никонором.
Рождение ребёнка
03.02.1897
Сын: Шемонаев Никонор Петрович
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Никонор родился вместе со своим братом близнецом Василием.
Рождение ребёнка
25.06.1899
Дочь: (Шемонаева) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
06.12.1900
Сын: Шемонаев Александр Петрович
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Смерть
Неизвестно