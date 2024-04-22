Шемонаев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения06.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1900
Крещение
12.12.1900
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви во имя Вознесения Господня. Крестил священник Василий Беляев, псаломщик Андрей Конюхов. Крёстный - житель села Ганюшкино Зимовье, крестьянин Поликарп Игнатьевич Летихин. Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно