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Шемонаев Александр Петрович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1900

Отец: Шемонаев Пётр Егорович

Мать: Шемонаева Федора Константиновна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.12.1900
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви во имя Вознесения Господня. Крестил священник Василий Беляев, псаломщик Андрей Конюхов. Крёстный - житель села Ганюшкино Зимовье, крестьянин Поликарп Игнатьевич Летихин. Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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