Шемонаев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1897
Василий родился вместе со своим братом близнецом Никонором.
Крещение
13.03.1897
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Михаил Маевский, псаломщик Павел Книжников. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Василий Егорович Шем... Показать все
Смерть
Неизвестно