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Шемонаев Василий Петрович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1897

Отец: Шемонаев Пётр Егорович

Мать: Шемонаева (Гусельникова) Федора (Феодора) Константиновна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Василий родился вместе со своим братом близнецом Никонором.
Крещение
13.03.1897
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Михаил Маевский, псаломщик Павел Книжников. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Василий Егорович Шем... Показать все
Смерть
Неизвестно

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