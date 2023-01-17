Захаров Осиф Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Захаров Никифор Федотович
Мать: Захарова Марья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Захарова Аксинья
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Захарова Аксинья
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Захарова Аксинья
Рождение ребёнка
15.02.1848 ст.
Сын: Захаров Лев Осифович
Мать ребёнка: Захарова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Софья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864 ст.