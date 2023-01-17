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Захаров Осиф Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Захаров Никифор Федотович

Мать: Захарова Марья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Захаров Василий Осифович

Мать ребёнка: Захарова Аксинья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Захаров Пётр Осифович

Мать ребёнка: Захарова Аксинья

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Захаров Яков Осипович

Мать ребёнка: Захарова Аксинья

Рождение ребёнка
15.02.1848 ст.

Сын: Захаров Лев Осифович

Мать ребёнка: Захарова Софья

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Софья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
После 1864 ст.
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