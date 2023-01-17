Захарова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Аксинья

Захарова Аксинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Захаров Василий Осифович

Отец ребёнка: Захаров Осиф Никифорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Захаров Пётр Осифович

Отец ребёнка: Захаров Осиф Никифорович

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Захаров Яков Осипович

Отец ребёнка: Захаров Осиф Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close